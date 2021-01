Walter Zenga, chi sono i figli Samira Valentina e Walter Junior

Samira Valentina e Walter Junior sono nati dal matrimonio di Walter Zenga con Raluca Rebedea. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Lo scorso ottobre Walter Zenga ha annunciato il divorzio dalla moglie Raluca Rebedea, sposata nel 2005 ai tempi dello scudetto da allenatore della Steaua Bucarest. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Samira Valentina nel 2009 e Walter Junior nel 2012. Conosciamoli più da vicino.

L’identikit di Samira Valentina e Walter Junior Zenga

Pare che Walter Zenga sia un ottimo padre con i suoi due ultimi figli, Samira e Walter Junior, che oggi hanno rispettivamente 11 e 8 anni. Nicolò Zenga, fratello maggiore di Andrea e concorrente del Grande Fratello Vip, intervenuto di recente a Pomeriggio 5 per parlare del rapporto con il padre ha dichiarato: “Penso che quando siamo nati, papà era nel pieno della carriera e non aveva quell’istinto paterno che adesso ha con gli altri due figli con cui fa il padre”.

Nel dare l’annuncio della separazione Walter Zenga aveva dichiarato: “Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio. Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai. Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale”.

