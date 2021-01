Vaccino Pfizer, l’azienda ha favorito Israele: numeri impressionanti

Il vaccino Pfizer sta trovando in Israele terreno fertile per potere contrastare la pandemia. Ma Tel Aviv ha avuto un occhio di riguardo.

Il vaccino Pfizer sta andando molto bene in Israele. Lo Stato mediorientale ha stretto un accordo particolare con la azienda biofarmaceutica statunitense e nel corso del primo mese del 2021 è riuscita a vaccinare oltre il 30% in totale della sua popolazione, che conta circa 9 milioni di abitanti.

Leggi anche –> Zona arancione, nuova mappa dal 31: chi passa in giallo FOTO

Tali cifre rendono più semplice organizzare un piano vaccini, e questo è innegabile. Ma ciò attesta anche che c’è una fiducia ben ripagata nei confronti del vaccino. Lì sono partite anche le somministrazioni di richiamo da qualche giorno, e risulta che il 75% delle persone con più di 60 anni di età risultano vaccinate almeno una prima volta. Di questo passo, entro la fine di marzo tutti quanti in Israele risulteranno protetti con il vaccino Pfizer. I numeri in Italia parlano invece di poco meno di un milione e mezzo di dosi iniettate e di 195mila individui con anche la seconda somministrazione. Ma da noi, come anche in altri Stati europei, vige la problematica che riguarda l’improvviso e per nulla previsto taglio delle forniture deciso unilateralmente da Pfizer.

Leggi anche –> Crisanti, annuncio choc: almeno due anni per toglierci le mascherine

Vaccino Pfizer, Israele ha una corsia preferenziale

Nonostante accordi presi e contratti firmati. Cosa che ha suscitato le veementi proteste dei vari governi interessati, italiano incluso. In Israele comunque paga anche l’ottimo sistema sanitario vigente, oltre ad un già citato accordo con Pfizer che ha portato la compagnia a prediligere Tel Aviv.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Bollettino 28 gennaio 2020: altri 500 morti oggi in Italia

La scelta di Israele da parte dell’azienda biofarmaceutica non è avvenuta a caso, con il Paese che ha fatto da vero e proprio laboratorio a cielo aperto, con una popolazione comunque ridotta rispetto ad altre nazioni, su cui potere verificare le effettive conseguenze del vaccino. Anche se comunque non c’erano dubbi in quanto il ritrovato, per ricevere i dovuti permessi per la sua diffusione di massa, era già considerato sicuro e pienamente efficace.