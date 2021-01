Torino, uccide moglie e figlio di 5 anni: arrestato 39enne

Ancora una tragedia in Italia: un uomo di 39 anni ha prima ucciso la moglie e il figlio, poi si è lanciato dal balcone di casa

Non finiscono le brutte notizie in Italia. Un uomo di 39 anni ha prima ucciso la moglie e il figlio, poi ha cercato di suicidarsi lanciandosi al balcone di casa sua. Il tutto è avvenuto nell’abitazione di Carmagnola, in provincia di Torino, questa notte verso le 3. I motivi ancora non sono noti. Successivamente è stato trasportato al Cto di Torino, ma non è in pericolo di vita. Inoltre, sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino. Le forze dell’ordine sono state avvisate dai vicini di casa che hanno fatto scattare l’allarme. La donna si chiamava Teodora Casasanta, mentre il figlio Ludovico: l’uomo Alexandro Riccio si trova in stato di fermo.

