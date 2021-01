Torino – Fiorentina Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Torino e Fiorentina è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Prosegue senza alcuna fermata il calcio italiano: ieri la vittoria del Napoli sullo Spezia ha sancito quali saranno le due semifinali di Coppa Italia. Su un campo in partite di andate e ritorno si sfideranno i partenopei con l’Atalanta, sull’altro c’è il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Leggi anche -> Calciomercato, svincolati di lusso: da Pellé ad Eder

Stasera torna la Serie A con la partita del venerdì sera tra Torino e Fiorentina, anticipo di lusso tra due squadre con una grande storia. Male i granata finora, che condividono il terzultimo posto col Cagliari, meglio la Fiorentina, che occupa una posizione di metà classifica, a sette punti dalla zona a rischio.

Leggi anche -> Michael Schumacher in coma indotto, le ultime rivelazioni della famiglia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Torino – Fiorentina e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Grande Torino tra i padroni del Toro e gli ospiti viola della Fiorentina è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

In casa granata, finora sono stati 71 gli scontri diretti, con 39 vittorie del Toro, 19 pareggi e 13 vittorie viola. L’ultima volta, nello scorso campionato, vinse la squadra di casa per due a uno con le reti da una parte di Zaza e Ansaldi e dall’altra di Caceres. L’ultima vittoria viola è invece avvenuta nella stagione 2018-2019 in Coppa Italia, quando risolse tutto una doppietta di Federico Chiesa.

Torino e Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Nicola e Prandelli hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Queste le formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.