Tomb Raider 2, il sequel del film con Alicia Vikander perde il regista

L’approdo al Cinema del sequel di Tomb Raider, subisce un ulteriore ritardo: si riparte da zero, cambiato il regista.

Il 2020 è stato un anno complesso, che ci ha portato a riflettere su alcuni aspetti della nostra vita e della società in cui viviamo. Il Covid-19, oltre ad aver causato un ingente numero di morti e ad aver messo sotto scacco l’economia mondiale, ha stoppato una macchina gigantesca come quella di Hollywood. Questo non ha influito solamente sul lato economico dell’industria, ma anche e soprattutto su quello contenutistico.

Da anni, infatti, siamo abituati a veder approdare nelle sale cinematografiche decine di film all’anno, produzioni piccole, medie e grandi che ci permettono una possibilità di scelta enorme. Nel 2020 sono pochi i film che hanno raggiunto lo stadio finale, gli altri hanno subito rallentamento o sono stati interrotti del tutto. Al blocco covid non è sfuggito nemmeno Tomb Raider 2, seconda iterazione del reboot cinematografico della saga che vede protagonista Alicia Vikander.

Tomb Raider 2 perde il regista: quando potremo vedere il film

Il debutto al cinema della nuova concezione della saga dedicata all’eroina dei videogiochi è avvenuto nella primavera del 2018. Il film ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e recensioni miste da parte della critica. La nuova versione cinematografica di Lara Croft è più profonda di quella incarnata ad inizi 2000 da Angelina Jolie, ma il film non ha raggiunto appieno la maturità contenutistica e la visione che ne hanno i suoi creatori.

I risultati al botteghino, tuttavia, hanno convinto Warner Bros a finanziare il secondo capitolo che, in condizioni normali, sarebbe giunto nelle sale al massimo la prossima primavera. Il Covid-19 ha congelato il progetto alla fase di pre-produzione, dunque bisogna ancora fare scouting delle location, i casting e lo scheduling. Di recente anche il regista del primo capitolo, Ben Wheatley, è stato rimosso dal progetto.

La decisione della Warner è legata sia alla perdita d’interesse del regista sia alla voglia di mettere un regista che abbracci appieno la visione del progetto. Per farlo è stata scelta la regista Misha Green, già apprezzata dal pubblico per la serie Lovecraft Country di HBO. Quando potremo vedere il film nelle sale? Difficile dirlo, è probabile che si debba attendere il 2022 per apprezzare Alicia Vikander nei panni dell’archeologa più famosa al mondo.