Test visivo, cosa vedi nell’immagine: una ragazza o una donna anziana?

In questo test visivo vi viene chiesto di dire se nell’immagine vedere il viso di una ragazza o quello di un’anziana.

L’immagine che vedete sopra è un‘illusione ottica, dunque all’interno del disegno è possibile vedere due immagini differenti e allo stesso tempo presenti. Alcuni di voi ne vedranno solo una, mentre altri riusciranno sin da subito a vederle entrambe. Questo notare un viso prima dell’altro o vederli sin da principio entrambi ci dice qualcosa sul nostro modo di vedere il mondo.

Il test, infatti, si prefigge lo scopo di comprendere la vostra personalità, o quantomeno la vostra attitudine nell’affrontare la vita quotidiana, in base alla figura che vi colpisce per prima. Il risultato che vi verrà fornito non è necessariamente attinente alla vostra personalità, ma magari ne riesce a carpire solo qualche sfumatura, il test, infatti, non ha una valenza scientifica ma ludica e illustrativa.

Test visivo, vedete una ragazza o una donna anziana?

Come funziona il test? Dovete rispondere alla domanda: “Quale figura vedete per prima?”. Il vostro profilo viene descritto di seguito:

La donna anziana

Se il primo volto che vedi è quello della donna anziana può significare che sei una persona incline al pessimismo. Sei scettico e attento nelle valutazioni, difficilmente fai qualcosa istintivamente e quando c’è un problema, a lavoro e in famiglia diventi il punto di riferimento per analizzare la situazione e risolverla. Questo atteggiamento tuttavia ti comporta una buona dose di stress, ogni tanto rilassati.

La ragazza

Se vedi la ragazza, significa che sei una persona dall’indole allegra e che ti lasci andare spesso all’istinto. Alle volte la tua visione positiva del mondo denota una certa ingenuità, ma il tuo spirito allegro e solare ti rende fascinoso e magnetico. La gente ama stare in tua compagnia, ma ricorda che ogni tanto c’è bisogno di soffermarsi di più a pensare.

Entrambi i volti

Se sei riuscito a vedere entrambi i volti di primo acchito, significa che hai una personalità in equilibrio perfetto tra negatività e positività. Sei una persona profonda, dotata di spirito analitico e di creatività. Difficile prenderti in giro, chi lo fa è destinato a pentirsene in un secondo momento.