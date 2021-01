Volano ancora stracci tra Sofia Calesso e Valeria Liberati: ecco l’ultimo retroscena di Temptation Island 7.

La presenza di Sofia Calesso alla settima edizione di Temptation Island non è passata inosservata, e la fidanzata di Alessandro Medici continua a far parlare di sé, rivelando nuovi e ghiottissimi dettagli della sua esperienza nel reality. Ne ha per tutti: dagli autori del programma, con i loro “accorgimenti” speciali nei confronti di Antonella Elia e Manila Nazzaro, a Carlotta Dell’Isola, attualmente impegnata come concorrente al GF Vip 5. Passando per Valeria Liberati, verso la quale non nasconde tutta la sua antipatia.

L’attacco al vetriolo di Sofia a Valeria

Parando dei legami di amicizia costruito all’interno di Temptation Island e dei suoi rapporti con le altre danzate, Sofia Calesso ha messo qualche altro puntino sulle “i”. Tra le sue

amicizie ha menzionato Annamaria Laino, Antonella Elia, Manila Nazzaro e Anna Boschetti, mentre ha dichiarato apertamente che con Valeria Liberati non è riuscita a creare nessun tipo di rapporto. Dopo di che Sofia ha detto la sua su Carlotta e, dopo le insinuazione sulla sua partecipazione al Gf Vip 5, ha reso noto che le è stato riferito che la Dell’Isola arriverà in finale.

La risposta di Valeria Liberati non si è fatta attendere: tramite le sue Instagram stories ha spiegato come stanno realmente le cose (ovviamente secondo lei), sostenendo che Sofia deve smetterla di parlare del programma, e accusandola di essere solo in cerca di visibilità, accecata dalla gelosia nei confronti di Carlotta Dell’Isola, riuscita a entrare nella Casa più spiata d’Italia. E questo è solo l’inizio dello scontro a distanza.

