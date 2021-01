Silvia Gandini: chi è e che cosa fa la ‘secchiona’ de La Pupa e il Secchone

Silvia Gandini è una delle concorrenti di quest’anno de La Pupa e il Secchione. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Silvia Gandini è una delle concorrenti attuali del celebre reality show condotto da Andrea Pucci La Pupa e il Secchione e Viceversa. La ragazza fa parte del cast dell’edizione del 2021, e si è immediatamente fatta notare dal pubblico. Intelligente e bella, Silvia appartiene al gruppo delle ‘secchone‘, ed è seguitissima e conosciuta sui social. Scopriamo dunque insieme qualcosa in più su di lei e sulla sua vita privata.

La Gandini è nata a Varese, in Lombardia, nel 1991. Quest’anno compirà dunque 30 anni. Di professione fa la fisioterapista e l’osteopata, ma non è finita qui. La donna infatti è anche biologa nutrizionista, e vanta di un enorme seguito sui social. Appassionata sin da bambina alla salute del corpo e al fitness, è da anni indirizzata verso tale ramo, e sta riscuotendo infatti discreto successo. In seguito al diploma, Silvia ha conseguito ben 3 lauree triennali, e si sta attualmente impegnando in una magistrale in Scienze motorie.

Silvia è un’atleta completa, e si occupa efficacemente, oltre che alla forma fisica, anche agli infortuni di ogni genere. La donna è molto riservata ed attaccata alla propria privacy, e i suoi social sono tutti privati. Proprio per questo non si conosce attualmente la sua situazione sentimentale. Di lei sappiamo però che è un’amante del viaggio e dello sport. Le piace inoltre trascorrere il tempo con gli amici e caricare sul proprio canale Youtube alcuni video dei suoi allenamenti.

La Pupa e il Secchione e viceversa: la nuova edizione fa impazzire il pubblico

Sembrerebbe proprio che la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa stia letteralmente facendo impazzire tutto il pubblico. Il programma, in onda su Italia 1, sta intrattenendo e divertendo i telespettatori più che mai. Alla guida del timone c’è il celebre Andrea Pucci, affiancato dalla splendida Francesca Cipriani. I due stanno guidando insieme le 8 coppie di Secchioni, Pupe, e Viceversa, all’interno dell’esilarante reality. Che cosa ci riserverà dunque il programma ed il divertentissimo cast? Tutti i fan non vedono l’ora di scoprirlo.