Si schiaccia un brufolo sul naso, volto sfigurato per una 17enne

Una 17enne originaria delle Filippine ha il volto sfigurato ed è diventata cieca dopo essersi schiacciata quello che pensava fosse un brufolo sul naso. La famiglia è disperata.

La famiglia di una 17enne filippina è disperata mentre vede la giovane ragazza diventare cieca, dopo essersi schiacciata un brufolo sul naso. Il piccolo villaggio in cui vive la povera ragazza non ha la strumentazione necessaria per curarla. Ma cosa è successo?

E’ diventata cieca e irriconoscibile

Si chiama Mary Ann Regacho e ha solo 17 anni, la povera ragazza resa irriconoscibile dopo essersi schiacciata un brufolo sul naso che le dava noia da qualche tempo. La giovane aveva avuto un bambino da un anno, nonostante la giovane età, e pensava che l’escrescenza sul viso fosse dovuta ad un fattore ormonale.

Ma con il passare dei giorni, la situazione peggiorava sempre di più e Mary Ann non riusciva a dormire la notte dal fastidio e dal dolore che le provocava quel brufolo. A quel punto la 17enne ha deciso di schiacciare il brufolo per trovare un po’ di sollievo. Un’operazione apparentemente innocua e semplice che si è trasformata in tragedia.

Mary Ann si è così ritrovata con un gonfiore sempre più grande e doloroso che gradualmente le ha occupato tutto il viso. “E’ come un palloncino che si gonfia” ha dichiarato la madre di Ann, preoccupata che sua figlia possa rimanere sfigurata per sempre.

Il gonfiore si è diffuso in tutto il viso della povera Mary Ann, che sta così perdendo la vista ma che non si può permettere medicinali costosi. Inoltre, nella piccola provincia in cui vive la giovane mamma con la sua famiglia non ha le strutture necessarie a curare il male misterioso di Mary. La ragazza infatti è stata trasferita in un ospedale di città per poter ricevere le cure necessarie.