Ribelle e anticonformista, Roberta Maria Zacchero ha 16 anni ed è già una star. Ecco tutto quello che sappiamo sulla studentessa de “Il Collegio 4”.

La quarta edizione del Collegio è finita ormai da un pezzo, iniziata ad autunno 2019. Ma le personalità esplosive che il pubblico di telespettatori ha imparato a conoscere, continuano ad essere popolari, soprattutto sui social. Una di queste è Roberta Maria Zacchero, 16 anni, definita da tutti ribelle e anticonformista, che oggi vanta tantissimi followers sul suo profilo Instagram. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Roberta Maria Zacchero, chi è la studentessa del Collegio

Roberta è nata e vive a Torino e ha 16 anni. Di lei dicono sia una ragazza determinata e ribelle, non tanto incline a sottostare alle regole degli altri, come hanno raccontato i genitori. “E’ una ragazza molto anarchica, la chiamiamo insurrezionalista.” – hanno confessato – “Ha una corazza che si è costruita per difendersi da tutto il mondo e dalle sofferenze. Se le pestano i piedi Roby si difende con le unghie e con i denti.”

Due anni fa, Roberta ha vissuto un brutto momento, quando ha sofferto di anoressia, per cui è finita anche in ospedale. “L’anno scorso sono stata ricoverata per anoressia ed è stato un problema che mi ha cambiato completamente la vita.” – ha confessato Roberta – “Ho imparato ad amarmi e conoscermi a fondo. È un momento che mi porterò dietro per sempre. Quello che sono adesso è grazie a quello che ho visto e superato. Se inizi una guerra con me stai sicuro che la vinco io”.

La studentessa, che è fidanzata con Gianni Musella, de “Il Collegio 4“, ha un profilo instagram ben nutrito, con circa 300mila followers, che ha spopolato dopo la partecipazione della ragazza al programma di Rai2, ormai arrivato alla quinta edizione.