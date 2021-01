Quarto Grado, anticipazioni puntata del 29 gennaio

Quarto Grado ritorna con il suo appuntamento settimanale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui casi di oggi.

Il programma di casa Mediaset andrà come sempre in onda alle 21:25 su rete 4. Al programma ci saranno ovviamente Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ci accompagneranno nell’analisi dei casi della settimana.

Un parte significativa dell’episodio si concentrerà sugli sviluppi relativi alla coppia di Bolzano. Una serata che cercherà di far luce su molti interrogativi riguardo a questa triste vicenda.

Quarto Grado: ecco gli argomenti della puntata

Nel programma di Rete 4 si tornerà a parlare del caso di Peter Neumair e Laura Perselli. Della coppia di Bolzano si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio del 4 gennaio. Le indagini sono proseguite per diverse settimane e sembra esserci stata una svolta.

Gli inquirenti hanno avanzato l’ipotesi che possa essere stato Benno, il figlio dei due. L’accusa sarebbe di omicidio e occultamento di cadavere. Dal canto suo, l’uomo sosterrebbe si essere rimasto tutta la notte con la fidanzata. Un alibi che lo scagionerebbe dalle accuse.

La puntata prosegue poi con il caso della morte di Rosina Carsetti. Il suo corpo è stato trovato privo di vita il giorno della Vigilia di Natale nella sua villetta a Montecassiano. Per il momento si cerca di capire se la 78enne sia stata vittima di un rapinatore o dei suoi stessi familiari.

Mentre le indagini delle forze dell’ordine proseguono, la figlia e il marito della vittima negano le accuse. Ciò che non fa abbandonare la pista del complotto familiare agli inquirenti è il fatto che la Carsetti si fosse rivolta a un centro antiviolenza. Pochi giorni prima della sua morte, si era recata nel centro per capire come difendersi dalle vessazioni dei familiari. I telespettatori potranno seguire il programma direttamente su Rete 4 oppure nella sezione “dirette” di Madiaset Play. La puntata sarà anche disponibile on demand.