Nek, il dramma del cantante: “Ho rischiato di morire”

In un’intervista a ‘Verissimo’, il cantante Nek racconta il suo dramma legato all’incidente: “Ho rischiato di morire dissanguato”.

Sono stati momenti drammatici quelli vissuti qualche settimana fa dal popolare cantante Filippo Neviani, noto al pubblico semplicemente come Nek. L’artista infatti è rimasto vittima di un grave incidente domestico. Le conseguenze, stando al suo racconto, potevano essere anche peggiori.

Il cantante è infatti stato ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ e ha spiegato cosa gli è accaduto nelle scorse settimane. Lo stesso cantante, infatti, attraverso Instagram, aveva comunicato ai suoi follower di aver avuto un grave incidente. Incidente che a quanto pare gli stava costando caro.

L’incidente domestico di Nek: dramma per il cantante

Ancora oggi, peraltro, ne porta i segni ben evidenti, con una vistosa fasciatura con la quale si è presentato ospite del salotto televisivo di ‘Verissimo’. Le sue parole drammatiche hanno sconvolto i fan, perché Nek ha spiegato di aver rischiato davvero molto: “Se fossi rimasto più del dovuto a casa, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato”. Fortunatamente, le conseguenze non sono state così gravi.

L’incidente è avvenuto come noto a novembre del 2020, quando durante alcuni lavori domestici il cantante si è ferito con una sega circolare. L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto non è stato semplice. “Tutte le dita sono rimaste danneggiate” – ha spiegato – “Ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano”.