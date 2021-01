Morta donna dispersa nel corso di un escursione in alta montagna. Le forze dell’ordine l’hanno recuperata in ipotermia avanzatissima.

È finita nel peggiore possibile dei modi la vicenda che aveva coinvolto una 36enne. È infatti stato ritrovato il cadavere di questa persona, che aveva smarrito l’orientamento in occasione di una escursione in alta montagna. Lei faceva parte di un gruppo impegnato in un passaggio sui Monti Lepini.

Purtroppo però la vittima di questa tragica circostanza ha perso di vista il resto dei suoi compagni, lungo un tratto situato sul Monte Semprevisa. E come se non bastasse, è poi avvenuta una caduta che si è rivelata fatale. Una volta individuata, la donna ha ricevuto un ricovero in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Lì è entrata in gravissime condizioni dopo l’atterraggio di una eliambulanza.

Morta donna dispersa, la causa del decesso con tutta probabilità una ipotermia

Sempre un elicottero c’era voluto per recuperare la donna all’interno della scarpata in cui era precipitata. In tale circostanza sono stati i militari dell’Aeronautica ad individuarla. Purtroppo però ogni sforzo atto a salvarle la vita si è rivelato essere vano.

La causa del decesso non troverebbe spiegazione nella caduta quanto piuttosto nelle bassissime temperature della zona interessata. La donna dispersa sarebbe morta infatti di ipotermia, dopo avere passato svariate ore da sola in mezzo alla neve. Il suo decesso si è verificato pochissimo tempo dopo l’arrivo al Gemelli.