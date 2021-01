Miriam Leone, via i vestiti di oggi: lei si mostra così FOTO

La bellissima Miriam Leone si esibisce in uno scatto che fa entusiasmare i suoi tantissimi followers. Lei è davvero irresistibile.

La nostalgia attanaglia Miriam Leone. L’attrice originaria di Catania, che da molto tempo ormai ha saputo imporsi come una delle più amate interpreti sia del piccolo che del grande schermo in Italia, ha pubblicato una immagine che la ritrae sul set. Lei indossa abiti rinascimentali e precisa sia il nome dell’autore di questa ‘foto della foto’. La siciliana scrive quanto segue. “Stamattina Fabio lovino mi ha mandato questa foto che ha fatto a una foto che mi ha fatto. Eravamo nel Millequattrocento circa. Quanto viaggiare meraviglioso nello spazio e nel tempo”. Viaggiare, appunto. Una cosa che da quasi un anno ormai non è più possibile fare.

Almeno, non si può più fare con la stessa normalità di un tempo. Anche solo spostarsi per andare a fare la spesa o per visitare un nostro caro risulta ormai essere una consuetudine che è finita con il conoscere enormi stravolgimenti. La 35enne rossa più amata dagli italiani ha fatto breccia nel cuore degli italiani da parecchio tempo. Non solo per la bellezza e la avvenenza che la precedono.

Miriam Leone, uno splendore senza eguali su Instagram

Ma anche per la semplicità e per la genuinità che le sono proprie. Tanti post social che la Leone pubblica denotano l’allegria e la spensieratezza che lei, ormai donna ma in fondo sempre bambina nell’animo.

Ed i suoi numerosissimi followers la incoraggiano ad essere sempre così ed a non cambiare mai. Ad ogni nuovo post piovono i ‘mi piace’ ed i messaggi di complimenti di chi è innamoratissimo di lei. La Leone è una donna del desiderio.