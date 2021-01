Lutto nel mondo della Tv: star di Luther si è suicidata durante il lockdown

Il giovanissimo attore britannico Luke Westlake, conosciuto per il suo ruolo nella serie tv della BBC, Luther, si è tolto la vita.

Il 2020 è stato un anno gravoso anche per il mondo dello spettacolo, sia per quanto riguarda le produzioni (quasi tutte interrotte o ritardate) sia per il computo di protagonisti scomparsi nel corso di 12 mesi. Si è parlato a lungo della scomparsa di mostri sacri come Kirk Douglas, Sean Connery e Ennio Morricone, così come si è parlato a lungo della tragica morte della star di Glee, Naya Rivera. In sordina, invece, è passata la morte di Luke Westlake, 26enne attore di britannico in rampa di lancio e considerato uno dei maggiori prospetti d’Inghilterra.

Luke si era diplomato nel 2017 in una delle migliori scuole di recitazione britanniche, la ArtsEd di Chistwik a Londra, e sin da subito aveva ottenuto dei ruoli importanti in serie televisive di successo. Quello che lo ha fatto conoscere anche al pubblico internazionale è stato il ruolo interpretato nella serie tv drammatica della BBC, Luther. A soli 26 anni, dunque, per Luke c’era un mondo di possibilità da esplorare, ma l’attore nel 2020 ha vissuto una crisi personale dalla quale non è riuscito a tirarsi fuori.

La depressione ed il suicidio di Luke, star di Luther

Luke ha cominciato a soffrire di depressione in marzo, quando a causa del lockdown è rimasto senza lavoro e senza introiti. La sua crisi si è acuita ad aprile quando la relazione a distanza con la fidanzata non ha funzionato e si sono lasciati. Proprio dopo la separazione ha cercato una prima volta di togliersi la vita, senza riuscirci. Il tentativo era un campanello d’allarme importante, ma nel periodo successivo sembrava che si fosse ripreso.

A giugno, durante una seconda chiusura delle attività dello spettacolo, la crisi si è ripresentata. L’attore ha cercato di togliersi la vita una prima volta senza riuscirci, una settimana dopo ha mandato un messaggio all’ex fidanzata nel quale ha scritto che si sarebbe suicidato. La mattina seguente è stato trovato morto nel suo appartamento. Ad allertare le autorità era stata la stessa ragazza, Hannah Llewelyn.

Le indagini sul suicidio di Luke sono andate avanti fino ad oggi. L’esame sul corpo dell’attore ha confermato che la causa della morte è il soffocamento. Luke, infatti, si è tolto la vita impiccandosi. Durante l’inchiesta è emerso anche che l’attore aveva sofferto in passato di crisi d’ansia e depressione.