Lutto a Hollywood: il mondo del cinema ha perso un’icona femmminile

Grave lutto nel mondo del cinema internazionale, un’attrice simbolo, pluripremiata, e amatissima dal pubblico si è spenta.

Il mondo del cinema internazionale e tanti spettatori di tutto il mondo si sono svegliati con una terribile notizia. Hollywood è in lutto per la perdita di una star del grande schermo, che ha vinto tanti premi nel corso della sua lunga carriera, tra cui un Emmy e che è stata simbolo della rappresentazione della minoranza afroamericana nel mondo del cinema. La morte della diva ha lasciato un vuoto incolmabile in colleghi e spettatori.

Lutto al cinema, morta l’attrice pluripremiata

Cicely Tyson si è spenta all’età di 96 anni, come ha dichiarato il suo manager nella giornata di oggi. Conosciuta per tanti ruoli e film amati da pubblico e critica, come “Autobiography Of Miss Jane Pittman“, Cicely Tyson ha rappresentato tanti personaggi di colore, forti e simbolici per la comunità afroamericana, soprattutto negli Stati Uniti. Moltissimi sono i premi e i riconoscimenti conferiti alla Tyson, tra cui tre Emmy, un SAG Award, un Tony e un Oscar alla carriera.

La sua lunga carriera è iniziata come modella, finchè Cicely è stata notata da un fotografo del magazine Ebony, che l’ha lanciata nel mondo del cinema. Inizialmente ha interpretato ruoli in film di serie b, come “Carib Gold” ed è stata la prima attrice afroamericana ad avere un ruolo in un dramma televisivo quando, nel 1963, ha ottenuto una parte in “East Side/West Side“.

All’inizio della sua brillante carriera a Hollywood, Tyson si è promessa che avrebbe interpretato solo donne forti afroamericane. E’ così è stato. Moltissimi sono stati i contributi e gli omaggi dei colleghi del mondo del grande schermo, per la tragica morte di Cicely, che si è spenta nel sonno nella sua casa, all’età di 96 anni.