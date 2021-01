Lombardia e Lazio tornano gialle, tutti i colori delle Regioni

Il Ministro della Salute Roberto Speranza sta per firmare nuove ordinanze che entreranno in vigore da domenica 31 gennaio: ecco come sono stati rivisti i colori delle regioni italiane.

Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla, nessuna rossa. Il Ministro della Salute Roberto Speranza starebbe per firmare nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio con i tanto attesi cambiamenti nei colori delle Regioni. La notizia che fa più rumore è il passaggio alla zona gialla di Lombardia e Lazio.

I nuovi colori da domenica 31 gennaio

Sono in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono invece in area gialla. Nessuna regione, come accennato, in zona rossa.

Sicilia e Provincia di Bolzano scendono in arancione, ma molte altre regioni passano da arancione a giallo, a partire da Lombardia e Lazio, di cui si è molti discusso nei giorni scorsi. Con loro guadagnano un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte.

Il passaggio in zona gialla incide notevolmente sulla vita delle categorie economiche e dei cittadini. La principale differenza rispetto alla zona arancione è quella legata ai locali pubblici. Per quanto riguarda la scuola, invece, le regole nelle due zone sono praticamente identiche: infanzia, elementari e medie restano comunque aperte e in presenza, mentre per le superiori è stato previsto il rientro dalla didattica a distanza in percentuale variabile, dal 50 al 75%, regola poi applicata in modo diverso nelle varie Regioni. Per tutti i colori vale inoltre il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di spostarsi dalla propria regione se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

