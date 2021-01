Grave lutto nel cinema: morta l’attrice Marie Harmon

Se ne è andata a 97 anni Marie Harmon, attrice di film western degli anni ’40 e madre della rocker Cherie Currie.

Marie Harmon, protagonista di numerosi film western di successo negli anni Quaranta, tra cui The El Paso Kid con Sunset Carson e Gunsmoke, del 1947, è morta lo scorso lunedì 25 gennaio per cause naturali a Los Angeles, negli Stati Uniti. Aveva 97 anni.

L’ultimo saluto a Marie Harmon

La morte di Marie Harmon è stata confermata sui social media dalla figlia Sondra Currie, un’attrice che è apparsa nel film The Hangover e in The Secret Life of the American Teenager e JAG, tra gli altri. Marie lascia anche l’altra figlia Cherie Currie, cantante principale del rivoluzionario gruppo rock degli anni ’70 The Runaways, e la gemella di Cherie, Marie Currie, anche lei musicista.

Nata a Chicago (Illinois, Stati Uniti) il 21 ottobre 1923, Harmon si era trasferita a Hollywood a 18 anni per intraprendere la carriera di attrice, ottenendo presto piccoli in alcune pellicole degli anni post seconda guerra mondiale. Dopo aver firmato un contratto con Republic Pictures, aveva recitato anche al fianco di Robert Walker in The Sailor Takes a Wife del 1945 e con Mickey Rooney in Killer McCoy del 1947.

Nel film biografico rock del 2010 The Runaways, con Dakota Fanning nel ruolo di Cherie Currie e Kristen Stewart nei panni di Joan Jett, Marie Harmon è stata interpretata da Tatum Ceatrice O’Neal.

Marie Harmon si era sposata tre volte. Il primo fu William G. Jones, padre di Sondra, dal quale divorziò nel 1948. Nel 1951 si risposò con Donald Currie, col quale ebbe tre figli: Cherie Currie, Marie Currie e Don Anthony Currie. Nel 1972 i due divorziarono e tre anni dopo l’attrice convolò di nuovo a nozze con Wolfgang Kaupisch, morto nel 2010 a 95 anni.