Grande Fratello Vip, anticipazioni e colpi di scena: le novità del 29 Gennaio

La nuova puntata del Grande Fratello Vip è pronta a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Ecco a voi qualche succosa anticipazione.

Uno degli argomenti più scottanti della prossima puntata sarà senza dubbio l’attesissimo confronto tra Andrea Zenga ed il padre Walter Zenga. Si è parlato molto ultimamente del celebre allenatore e del rapporto che ha avuto con i figli. Proprio per questo non vedono tutti l’ora di scoprire che cosa avranno da dirsi i due uomini e in che modo riusciranno a colpire il pubblico. Il confronto padre-figlio non sarà però l’unica sorpresa dell’episodio. Anche Alba Parietti infatti farà la sua comparsa.

Proprio così, Alba Parietti tornerà all’interno della Casa più spiata d’Italia, e lo farà per confrontarsi direttamente con Maria Teresa Ruta. Le due donne hanno un conto in sospeso da risolvere, ed il publico non sta più nella pelle all’idea di assistere alla discussione. Il problema è sorto durante la puntata scorsa, all’interno della quale Maria Teresa sembrerebbe aver tirato in ballo la Parietti, affermando che, molto tempo fa, la donna le abbia rubato il posto ad una cena di lavoro, che ha contato tra i presenti anche il celebre Alain Delon. Le due donne, una volta faccia a faccia, potranno forse finalmente chiarire il malinteso.

Grande Fratello Vip: l’arrivo di Alda D’Eusanio

Le novità per quel che riguarda la prossima puntata del Grande Fratello Vip non sono ancora finite. Varcherà infatti tra poche ore la soglia delle porte della Casa la splendida Alda D’Eusanio. La donna è pronta più che mai a mettersi in gioco e a vivere fino in fondo la nuova esperienza come concorrente del seguitissimo e celeberrimo reality show. Stasera inoltre sarà proclamato uno dei nuovi finalisti, e sarà scelto tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.