Riparte “L’Isola dei famosi” e spunta il nome di Paul Gascoigne

Riparte L’isola dei famosi 2021 a marzo: nell’edizione condotta da Ilary Blasi probabile presenza di Paul Gascoigne fra i naufraghi

L’isola dei famosi sta per ripartire per una nuova edizione. Alla conduzione Ilary Blasi, la signora Totti, che ripartirà con i naufraghi l’8 marzo. Tra i naufraghi la grande novità potrebbe essere la presenza di un ex calciatore, una stella del calcio inglese e mondiale, Paul Gascoigne. Grande talento sul campo, da molti considerato uno dei più talentuosi di tutti i tempi, Gascoigne è spesso finito sui giornali anche per varie faccende. Carattere spigoloso, estroso sul campo e un po’ bizzarro fuori, Gascoigne ha vestito la maglia della Lazio nei primi anni ’90.

Paul “Gazza” Gascoigne verso L’Isola dei famosi

L’ex nazionale inglese è nato a Gateshead, in Inghilterra, il 27 maggio del 1967. Ha esordito nel 1984 al Newscastle, per passare poi al Tottenham, quindi l’approdo in Italia alla Lazio. Ha chiuso poi, la sua carriera a Boston. Ha vinto con i club la Youth Cup, due campionati scozzesi, più una Coppa di Scozia e una Coppa d’Inghilterra. Sotto il profilo personale, ha vinto il premio Fifa Fair play nel 1990, e vari riconoscimenti da “Giocatore dell’anno” nei campionati dove ha giocato. La sua carriera è stata caratterizzata spesso da infortuni che lo hanno limitato molto. Per il talento che aveva avrebbe potuto dare e ricevere molto di più. Un genio del rettangolo di gioco, ma nello stesso tempo sregolatezza fuori. Alla fine della sua carriera è stato coinvolto n varie faccende personali.

Gazza, come era soprannominato in Inghilterra, desta enorme curiosità inserito in un contesto come quello del programma condotto dalla brillante Ilary Blasi. La presenza di gazza non è ancora certa al 100%. Ci saranno, invece, Francesca Lodo, Amedeo Goria con certezza. Caduto il nome di Aurora Ramazzotti tra gli inviati.

