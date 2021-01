Gabriel Garko in ospedale: come sta l’attore e cosa è successo

L’amatissimo attore Gabriel Garko ha informato i fan di essere stato ricoverato in ospedale: come sta e cosa è successo.

Qualche ora fa i fan di Gabriel Garko si sono presi un bello spavento quando hanno visto che il loro idolo postava un video dal lettino di un ospedale. Era evidente sin dal primo istante che l’attore non si sentisse troppo bene e dall’inquadratura si vede rapidamente che è collegato ad una flebo. A quel punto un po’ tutti si sono inquietati nel vedere quelle immagini, ma poco dopo è stato lo stesso attore a tranquillizzarli.

Nella storia Instagram con la quale ha informato i fan del suo passaggio in ospedale, infatti, Gabriel dice: “Oggi si va di flebo, ma va tutto bene”. Lo sguardo è un po’ perso nel vuoto e stanco, ma a confermare che non c’è nulla di cui preoccuparsi l’attore rivolge un occhiolino ai fan. Insomma, nonostante il setting non troppo tranquillizzante e l’aspetto un po’ sbattuto, sembra proprio che Gabriel non ha avuto nulla di grave.

Gabriel Garko in ospedale: cosa è successo

Nonostante le rassicurazioni dell’attore, i fan dopo il breve video si sono chiesti cosa fosse successo e quali fossero le reali condizioni di Gabriel. Qualcuno ha anche cercato di chiederlo direttamente a lui, ma lui non ha rilasciato altre dichiarazioni oltre a quelle poche parole del video. A differenza di altre volte, inoltre, sul web e sui quotidiani di cronaca rosa non sono usciti dettagli sullo stato di salute del vip.

Con ogni probabilità, dunque, Gabriel ha deciso di condividere quelle poche immagini proprio per evitare che qualcuno lo riconoscesse in ospedale e cominciasse a diffondere la notizia generando rumor privi di fondamento. Dato che gli hanno dato una flebo, è possibile che abbia avuto un forte abbassamento di pressione o un malore passeggero. Di certo nelle prossime ore sarà lui stesso a spiegare meglio cosa è successo e come sta al momento.

