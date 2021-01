Epic Games, nuovo gioco in regalo disponibile sullo store

Epic Games continua la sua politica virtuosa per gli iscritti alla piattaforma e regala ai videogiocatori un nuovo videogame.

Il mondo del gaming è sempre stato un passatempo costoso. I videogiochi sono considerati un bene di lusso ed il loro acquisto sul mercato è dispendioso. Tuttavia negli ultimi anni le case di sviluppo e soprattutto i distributori hanno ideato degli abbonamenti che permettono ai giocatori di usufruire di una lunga selezione di giochi ad un prezzo contenuto. La politica più virtuosa l’ha adottata Epic Games, l’azienda che ha creato il gioco del momento: Fortnite. Già il gioco in sé è un free to play, ovvero una Ip che può giocare chiunque a patto che abbia un account sullo store della compagnia.

Il successo di questa formula ha permesso alla compagnia di ingrandire il proprio store ed i proventi derivanti dagli acquisti in game dei videogiocatori ha consentito di fare dei cadeau a tutti coloro che accettano di sottoscrivere l’iscrizione allo store. Ogni mese l’Epic Game Store mette a disposizione un paio di videogame gratuitamente. La cosa che distingue l’offerta di Epic da quella degli altri è che non c’è bisogno di pagare un abbonamento, ma soprattutto che una volta scaricato il gioco in regalo questo rimane in possesso del videogiocatore per sempre.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Epic Games: nuovo gioco in regalo

Fino al 21 gennaio era possibile scaricare Star Wars Battlefront II, sparatutto di successo ambientato nel mondo della saga ideata da George Lucas. Da ieri, invece, è possibile scaricare il metroidvania Dandara. Si tratta di un gioco in 2D che viene considerato una piccola perla di art design. La versione fornita da Epic è quella completa dei Dlc, ovvero quella definitiva con 3 aree di gioco in più rispetto all’originale ed un finale segreto che chi ha giocato solo alla versione base non ha ancora visto.

Leggi anche ->The Medium, l’erede spirituale di Silent Hill arriva in esclusiva su Xbox

Il gioco sarà a disposizione degli utenti Pc sino al prossimo 4 febbraio, giorno in cui verrà sostituito da un’altra Ip. Dal 4 all’11 febbraio, infatti, sarà possibile scaricare lo strategico a turni For the King. Si tratta di un genere che appassiona principalmente i giocatori pc e che dunque potrebbe non soddisfare i gusti di tutti i videogiocatori. Tuttavia, data la gratuità, è consigliabile per tutti dargli un occhio, anche solo per capire se questo genere di nicchia fa per voi.

Leggi anche ->Ps5, nuove scorte in arrivo a breve in Italia: come ottenerle FOTO