Elisa Isoardi, sotto l’asciugamano nulla: mai vista così

Elisa Isoardi si mostra in uno scatto davvero inedito: sopra è coperta solo da un asciugamano, sotto da un tanga che si vede appena.

Elisa Isoardi ancora latita dagli schermi televisivi, ma sui social è più attiva che mai. E nell’ultimo post su Instagram si è mostrata come (quasi) mai prima d’ora, lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan e followers. Vedere per credere.

Lo scatto bollente di Elisa Isoardi

“… #massage #♥️“: così scrive Elisa Isoardi nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove pubblica una sua foto a dir poco bollente. La conduttrice si mostra seminuda, con i seni coperti solo da un asciugamano e un tanga che si intravede appena, per la gioia dei suoi fan e followers nel poterla ammirare senza veli. Come lascia intuire il laconico messaggio, la Nostra è sdraiata sul lettino di un certo benessere ed è pronta per ricevere un trattamento estetico rigenerante.

Il piccolo tanga dev’essere di quelli di carta forniti prima dei massaggi, e attira subito l’attenzione più dei capelli raccolti o del viso non truccato. I like non sono tardati ad arrivare, così come i commenti del popolo del web, entusiasta della bellezza e della sensualità dello scatto.

“Bellissima non ci sono parole per spiegare la tua bellezza complimenti ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹”, si legge tra l’altro. E ancora: “Super sexy ed intrigante😍”, “Bellissima oltre ogni limite 😍😍😍”, “Bellissima Sexy Sensual Affascinante Romantica Elegante”, o più esplicitamente: “Quanto sei bona mamma mia ❤️😍🔝”. Ma c’è anche chi ci vede un risvolto economico: “Chi Fallissi tutta l’industria del trucco 😂😘”…

