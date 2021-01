Tutto sull’artista Eleonoir, chi è la cantante: carriera e curiosità, cosa sapere su di lei, gli esordi e i brani di successo.

Classe 1994, Elenoir è il nome nuovo della musica italiana in questi mesi: ha esordito solo di recente nel panorama cantautoriale, ma ha fatto davvero molta gavetta. Sappiamo dalle poche informazioni biografiche che ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 6 anni, per poi passare alla chitarra.

Anche sugli studi ha fatto un percorso ondivago: infatti, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti, ma poi ha cambiato prospettiva e si è laureata alla facoltà di Lettere e Filosofia. Figlia di due genitori grandi amanti dell’arte, ha raccontato di non ricordare un giorno senza musica, sebbene si sia avvicinata concretamente a questo mondo al liceo.

Cosa sapere su Elenoir: carriera e curiosità

Nell’estate 2020, esplode il vero e proprio fenomeno musicale legato alla cantante: esce infatti in quel periodo Wrong Party, il singolo pubblicato per Elektra Records / Warner Music Italy. In un’intervista ha spiegato che tra i suoi punti di riferimento non ci sono cantanti o musiciste, ma comunque personaggi che hanno fatto la storia della cultura e della letteratura, come Virginia Woolf e lo scrittore Nathaniel Hawthorne.

Se si parla esclusivamente di riferimento musicali, anche in questo caso, la cantante mantiene una sua eterogeneità, da Madonna a Britney Spears, passando per The Lamb e Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails. Il suo esordio fu nel 2018 con il primissimo singolo This War. A gennaio 2021, invece, è uscita una sua versione personalissima de La Bambola di Patty Pravo.