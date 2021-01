Elenoire Casalegno: nuovo volto de l’Isola dei famosi

Elenoire Casalegno sarà il nuovo volto de l’Isola dei Famosi. Mentre si aspetta l’inizio della trasmissione, ecco le prime conferme.

Il programma targato Mediaset andrà in onda su Canale 5. Negli ultimi si sono susseguite varie indiscrezioni riguarda alla nuova stagione.

Tra possibili concorrenti e inviati, i gossip hanno toccato quasi ogni aspetto del reality. Finalmente sono arrivate le prime conferme: una di queste riguarda proprio Elenoire Casalegno.

Eleoire Casalegno: ecco quale sarà il suo ruolo nel programma di Canale 5

Tra le tante indiscrezioni spunta il nome della Casalegno. Nessuna ipotesi però su di lei, ma solo una bella conferma. Lei sarà la nuova inviata che sull’Isola accompagnerà i naufraghi nella loro avventura. La conduttrice è senza dubbio una veterana del piccolo schermo e non stupisce affatto che la scelta sia ricaduta su di lei.

Alcuni gossip e voci avevano fatto emergere i nomi di Tommaso Zorzi, Alvin e anche Aurora Ramazzotti. Per quanto riguarda il gieffino, per tempistiche del reality a cui sta partecipando forse hanno giocato contro di lui. Zorzi rimarrà nella casa fino al 1 marzo. In ogni caso, l’associazione con l’Isola era stata smentita più volte, non è però impensabile che per lui ci sia un posto da opinionista.

Anche il nome di Alvin sembrava poco probabile dato che aveva già dichiarato non voler continuare a lavorare nello show di Canale 5 per determinati motivi. La Ramozzotti forse non è stata semplicemente scelta, ma non è comunque dato sapere quanto fossero attendibili le indiscrezioni.

La Casalegno è senza dubbio una presentatrice molto apprezzata. Una carriera in ascesa dal 1994. Dopo essere diventata la spalla di Raimondo Vianello in Pressing, riesce a sfondare nel cinema e partecipa anche al Grande Fratello nel 2006. Sicuramente, saprà farsi onore nel ruolo di inviata. Con la conduzione di Ilary Blasi e la presenza della Casalegno sull’Isola, il programma saprà regalare tante emozioni.