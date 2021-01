Chi è il fumettista e disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox

Conosciuto da tutti con il nome di “Makkox”, Marco Dambrosio è uno dei fumettisti e disegnatori italiani più conosciuti ed apprezzati.

Marco Dambrosio è nato a Formia il 30 agosto del 1965. Passa la sua infanzia e la sua adolescenza a Gaeta: qui inizia a scoprire il proprio talento passione per il disegno. A “scoprirlo” è la zia, una professoressa di scenografia, che rimane così piacevolmente sorpresa da convincere il nipote a continuare sulla strada del disegno.

Grazie alla spinta della zia quindi Marco continua gli studi e diventa un grafico e nel 2007 ha aperto il suo primo blog che si chiama Canemucca; ispirato a questo nel 2010 ha anche iniziato a pubblicare la rivista “Canemucco”, che però ha terminato dopo solo quattro uscite (nonostante ne fossero previste sei). Sempre lo stesso anno inizia a pubblicare quotidianamente una vignetta su “Il Post”: collabora però anche con altre importanti testate giornalistiche, come “Il Foglio” e “L’Espresso”.

Un disegnatore in televisione

Makkox si fa conoscere dal pubblico non solo per il suo talento come fumettista e vignettista, ma anche grazie ad alcuni programmi televisivi di cui è ospite: dal 2013 al 2017, infatti, l’artista partecipa a “Gazebo” (talk show satirico condotto da Diego Bianchi). Dal 2017 lavore come autore del programma “Propaganda Live”; insieme all’ex conduttore di “Gazebo”, Makkox porta su La7 un talk show della durata di 3 ore, tutte in diretta. Gli ospiti vengono intervistati sul palco del Teatro 2 degli Studios International di via Tiburtina.

Il programma si è anche guadagnato una lettera di complimenti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “colgo questa occasione per esprimerle il mio apprezzamento per la trasmissione” scrive, “quando mi è stato possibile vederla, purtroppo non di frequente, mi sono davvero divertito2.