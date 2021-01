Il Cantante Mascherato, chi è il Lupo: ecco gli indizi chiave

Il Lupo arriva al Cantante Mascherato tra indizi, sospetti e ipotesi: ecco le indicazioni chiave fornite al fedelissimo pubblico del programma.

La prima puntata della nuova edizione del Cantante Mascherato va in onda oggi, venerdì 29 gennaio, come sempre su Rai1 a partire dalle 21.25 circa, con la conduzione di Milly Carlucci. Come molti di voi già sanno tra i 9 concorrenti dell’edizione di quest’anno del programma c’è anche il Lupo. Di chi si tratta? Qualcuno potrebbe già riuscire a indovinarlo grazie ad alcuni preziosi indizi.

L’identikit del Lupo al Cantante Mascherato

In attesa di scoprire gli indizi rivelati da questa maschera in puntata, vale la pena di soffermarsi su quelli che la Giraffa ha fornito durante l’anteprima andata in onda sabato scorso. “Sono tenace, ho il senso della lealtà e mi piace divertirmi […] Non mi basto da solo, ma non per insicurezza”. E ancora: “Fin da piccolo ho sempre sentito il bisogno di confrontarmi con gli altri”. Inoltre, per conoscerlo bisogna lasciare i preconcetti, la cosa più importante per lui è il branco, pur essendo il Maschio Alpha, è fiero e orgoglioso, ma anche giocoso, e dice di aver preso il meglio del lupo (non è quello delle favole).

Secondo gli ultimi rumors, il Lupo del Cantante Mascherato 2021 potrebbe essere il frontman di un gruppo musicale, attuale o del passato. Forse si tratta di Nick Luciani, il cantante del gruppo Cugini di Campagna, o magari un componente del gruppo dei Pooh. C’è anche però chi avvalora l’ipotesi di un artista giovane. In attesa che il nome venga svelato ufficialmente al momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio, le scommesse sono aperte.

