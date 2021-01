Il Cantante Mascherato, chi è la Giraffa: ecco gli indizi chiave

By

La Giraffa arriva al Cantante Mascherato tra indizi, sospetti e ipotesi: ecco le indicazioni chiave fornite al fedelissimo pubblico del programma.

La prima puntata della nuova edizione del Cantante Mascherato va in onda oggi, venerdì 29 gennaio, come sempre su Rai1 a partire dalle 21.25 circa, con la conduzione di Milly Carlucci. Come molti di voi già sanno tra i 9 concorrenti dell’edizione di quest’anno del programma c’è anche la Giraffa. Di chi si tratta? Qualcuno potrebbe già riuscire a indovinarlo grazie ad alcuni preziosi indizi.

L’identikit della Giraffa al Cantante Mascherato

In attesa di scoprire gli indizi rivelati da questa maschera in puntata, vale la pena di soffermarsi su quelli che la Giraffa ha fornito durante l’anteprima andata in onda sabato scorso. “Quello che ero da piccola lo sono ora. Può sembrare strano ma è così” ha rivelato la Giraffa del Cantante Mascherato. Dopo di che ha aggiunto: “Sono sempre stata molto indipendente e innamorata dell’amore. Quando ho sbagliato, è stato perché volevo sbagliare io”.

Oltre a questo, la Giraffa è consapevole dei propri errori (quindi deve aver fatto qualcosa che anche il pubblico potrebbe sapere), ha scelto la maschera che più le somiglia, è assolutamente autosufficiente e non ha bisogno degli altri per stare bene, ed è originale e nobile come una regina.

Per il momento una delle ipotesi più gettonate è che la Giraffa del Cantante Mascherato sia Virginia Raffaele. La bravissima showgirl, infatti, fin da piccola faceva imitazioni, e sarebbe quindi un match perfetto con l’indizio sopra riportato. In più ha indubbiamente uno stile tutto suo e l’amore è sempre stato importantissimo per lei. Ma le scommesse fino all’ultimo restano aperte…

