Calciomercato Inter, scambio Dzeko-Sanchez: le novità con la Roma

Edin Dzeko potrebbe cambiare squadra nelle ultime ore del calciomercato. Scambio con l’Inter: Sanchez sul piatto

Ultime ore frenetiche in casa Roma per risolvere la situazione di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco si è allenato anche oggi in maniera individuale e non prenderà parte alla sfida con l’Hellas Verona. Come svelato da Sky Sport ci sarebbe stato un incontro nella serata di ieri tra Ausilio e Tiago Pinto: sul piatto i nerazzurri hanno messo Alexis Sanchez, voglioso di essere protagonista in un’altra compagine visto il poco spazio che gli ha concesso Conte. Per colmare la lacuna dell’ingaggio sarebbe anche uscito il profilo del giovane attaccante italiano Pinamonti, sempre di proprietà dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, idea Dzeko-Sanchez a gennaio

L’affare potrebbe sbloccarsi proprio nell’ultimo giorno di mercato con il ds giallorosso ancora a Milano. La Roma vorrebbe così cedere subito Dzeko inserendolo in uno scambio di prestiti fino al termine della stagione. In questo modo, però, il club giallorosso andrebbe a rinforzare una diretta concorrente per la vittoria dello Scudetto. Tanti tifosi della compagine capitolini non sarebbero affatto contenti di questa possibile operazione di calciomercato.