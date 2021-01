Grande dolore per Andrea Bocelli con la scomparsa della cagnolina che è morta annegata lo scorso agosto: aperta inchiesta Procura

Sono passati già diversi mesi, ma il dolore per Andrea Bocelli è stato grande. E così la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per quanto riguarda la scomparsa della cagnolina Pallina, annegata lo scorso agosto durante una gita in barca del cantante tra Arzachena e Golfo Aranci in Sardegna. Come svelato dal quotidiano “L’Unione Sarda” le indagini sarebbero iniziate dopo la denuncia da Lorenzo Croce, presidente dell’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente verso ignoti. Nella sua denuncia si può legger ‘si ipotizzano i reati di abbandono di animali e di negligenza colposa a carico delle persone che non hanno accudito il cane mentre si trovava sulla barca al momento della caduta in mare’.

Il dolore di Andrea Bocelli, cos’è successo?

Successivamente lo stesso Croce è stato sentito come persona informata sui fatti dalla Polizia locale di Pregnana Milanese. Secondo la ricostruzione dell’artista, Pallina sarebbe caduta in acqua quando nessuno dei presenti a bordo dell’imbarcazione si è accorto di ciò che stava accadendo in quel preciso momento. Ora l’Aidaa intende fare chiarezza in base ai racconti del tenore italiano e di sua moglie.