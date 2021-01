Alexis Sanchez, chi è la bellissima ex fidanzata Anna Modler: foto, social, carriera

By

Alexis Sanchez aveva fatto molto parlare di sé per la sua relazione con la modella Anna Modler. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sanchez è un calciatore molto famoso e, durante i mesi estivi, la sua storia con la Modler aveva fatto molto discutere. Dopo aver fatto sognare moltissimi fan, il loro amore sembra essere naufragato.

A dare la conferma, le foto postate sui social che ritraggono la modella con Marco Ferri. Più che post sono sembrate cartoline romantiche. Il tutto è bastato per dare la conferma della separazione tra la modella e il calciatore. Scopriamo meglio chi è la Modler.

Alexis Sanchez: tutte le curiosità su Anna Modler

La ragazza è una modella sudafricana, seguitissima su Instagram dove conta ben 103mila followers. Il suo nome era diventato abbastanza conosciuto con il suo avvicinamento a Sanchez.

Leggi anche -> Cristiano Ronaldo in vacanza a Courmayeur viola il DPCM anti-Covid? Le indagini dei Carabinieri

La conferma di una loro possibile storia era arrivata come sempre dai social. A far insinuare il dubbio nei fan era stata una foto che ritraeva la modella in compagnia di due Golden Retriver. Il pensiero ai cani di Sanchez è stato quasi immediato e sotto al post si sono susseguiti molti commenti che le chiedevano di chi fossero.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Modler (@annamodler)

La ragazza ha pubblicato altre foto mentre era in compagnia dei cani, ma a fomentare le voci è stata la sua presenza a San Siro per il debutto del calciatore in serie A. I due erano anche stati visti insieme alla stazione di Wilmslow ad agosto.

Leggi anche -> Georgina Rodriguez compie 27 anni: come ha conosciuto Cristiano Ronaldo, la verità

Sfortunatamente tra i due sembra tutto finito. Gli ultimi post della modella la ritraggono intenta a fare un safari. A togliere ogni dubbio sono anche alcuni scatti con Ferri.