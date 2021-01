Dramma nel torinese per una famiglia distrutta. Il padre, 39 anni, ha ucciso sua moglie e suo figlio di 5 anni e poi ha tentato il suicidio.

Notte di sangue a Carmagnola in provincia di Torino per una famiglia, distrutta dalla follia omicida del padre di 39 anni. L’uomo, ha ucciso sua moglie e suo figlio di soli 5 anni dopo una lite intorno alle 3 della mattina del 29 gennaio. Il racconto della terribile strage.

Ha ucciso la famiglia e ha tentato il suicidio

Anche le famiglie più normali e insospettabili nascondo segreti e oscurità inconfessabili, che escono allo scoperto magari a causa di una tragedia. Come quella accaduta in via Barbaroux a Carmagnola, in provincia di Torino, nella notte del 29 gennaio, intorno alle ore 3. Il padre, Alexando Vito Riccio ha ammazzato sua moglie, Teodora Casasanta, un’operatrice socio-sanitaria, e suo figlio di 5 anni, Ludovico.

Il massacro è stato compiuto con vari oggetti contundenti e armi da taglio, presi dall’appartamento in cui viveva la famiglia. La lite che ha preceduto la strage è avvenuta intorno alle 3 di notte e le urla avevano allertato i vicini. Alexandro, rappresentante di vendita e incensurato, si è scagliato contro la moglie, perché pare lei volesse dare un taglio alla relazione. Dopo il doppio omicidio, l’uomo ha tentato il suicidio buttandosi dal balcone, ma è sopravvissuto riportando solo una frattura scomposta allo sterno e al momento è ricoverato all’Ospedale CTO del capoluogo piemontese.

Sono stati i vicini di casa della famiglia, spaventati dai rumori e dalle grida in piena notte, a chiamare i carabinieri, che sono prontamente arrivati sul posto trovandosi davanti la terribile scena della strage, compiuta da Alexandro, e hanno bloccato l’uomo, che al momento è in stato di fermo.