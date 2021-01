TikTok, influencer 48enne siciliana denunciata per istigazione al suicidio

Una donna residente in Sicilia ha ricevuto una denuncia per avere lanciato una stupida quanto pericolosa sfida ai suoi followers su TikTok.

Una donna residente in Sicilia, che su TikTok risulta essere una influencer di successo, ha ricevuto una denuncia per istigazione al suicidio. Si tratta di una 48enne che aveva lanciato un assurdo ‘gioco’ tra i suoi followers, tra i quali non mancano anche alcuni giovani e giovanissimi.

Questa persona aveva chiesto ai suoi fans di tentare una prova di resistenza, che avrebbe potuto avere molto facilmente dei risvolti pericolosi per l’incolumità di chiunque si fosse cimentato in tale prova. In un apposito video la influencer su TikTok ha mostrato le immagini di un uomo ed una donna che si ricoprivano a vicenda il volto con del nastro adesivo. Lo facevano in maniera integrale, a mò di mummie, tenendo coperti anche bocca e narici. Cosa che avrebbe potuto causare una asfissia. Assieme a questo video, la 48enne ha pubblicato un messaggio in cui invitava i suoi followers a fare le stesse cose appena mostrate.

TikTok suicidio, 48enne influencer denunciata dalla polizia postale per istigazione

Quanto postato risultava liberamente accessibile anche a minori ed avrebbe potuto dare adito ad episodi pericolosi, come quello della ragazzina della provincia di Palermo che è morta proprio per avere tentato una assurdità simile. La donna è stata fermata dalla polizia postale di Firenze che la teneva d’occhio già da diverso tempo.

Lei è una cittadina italiana residente a Lentini, in provincia di Siracusa. E non era la prima volta che faceva qualcosa del genere. Già altre volte aveva chiesto ai suoi ammiratori su TikTok di fare altre sciocchezze come questa, e la cosa le era valsa una notevole popolarità. Ad oggi questo personaggio conta circa 731mila followers.