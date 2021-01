Stasera in tv film – Operation finale: cast, trama e trailer, oggi 28 gennaio

Operation Finale, film del 2018 diretto da Chris Weitz, andrà in onda stasera in occasione della Giornata della Memoria: tutte le anticipazioni sulla pellicola

Per celebrare la Giornata della Memoria su Rai 3 andrà in onda il film Operation Finale, a partire dalle ore 21.20. La pellicola diretta da Chris Weitz con Oscar Isaac, Ben Kingsley e Mélanie Laurent prende il via dall’individuazione in Argentina dell’uomo che si sospetta essere Adolf Eichmann, ovvero “l’architetto della soluzione finale“.

Scopriamo insieme la trama di un lungometraggio che ha riscosso grande successo, sia da parte del pubblico che della critica.

Da storia vera

Negli anni sessanta, Mossad Peter Malkin, agente segreto, riuscì a rintracciare Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer del Reich durante la seconda guerra mondiale e soprannominato l’architetto della soluzione finale. Il criminale di guerra era riuscito a sfuggire al processo di Norimberga e rifugiarsi sotto falso nome in Argentina. Grazie al lavoro dell’agente Malik e della sua squadra investigativa, l’ex SS venne catturato, processato e condannato a morte in Israele per genocidio e crimini contro l’umanità.

Trama del film

Nel 1960 viene individuato per una pura casualità l’uomo che sembrerebbe rispondere al nome di Adolf Eichmann, l’architetto della soluzione finale sfuggito al Processo di Norimberga e rifugiatosi in Argentina, in prossimità di Buenos Aires. Accolta la notizia, i servizi segreti israeliani inviano una squadra per indagare sul caso, per poter accertare che si tratti davvero del criminale di guerra e, in tal caso, per rapirlo e portarlo in Israele dove lo attende la condanna a morte.

Operation finale, cast completo:

Oscar Isaac (Peter Malkin);

Ben Kingsley (Adolf Eichmann);

Mélanie Laurent (Hanna);

Nick Kroll (Rafi Eitan);

Joe Alwyn (Klaus Eichmann);

Lior Raz (Isser Harel);

Haley Lu Richardson (Sylvia Herman);

Michael Aronov (Zvi Aharoni);

Peter Strauss (Lothar Hermann);

Ohad Knoller (Ephraim Ilani);

Torben Liebrecht (Yaakov Gat);

Pêpê Rapazote (Carlos Füldner);

Greta Scacchi (Vera Eichmann).

Trailer del film

