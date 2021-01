Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 28 gennaio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 28 gennaio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due nuovi episodi.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera

Fra le novità che riguardano la serie c’è innanzitutto il cambio di location. La grande famiglia allargata di Che Dio ci aiuti se trasferisce in un convento ad Assisi, città natale di suor Angela. Dettaglio noto e molto discusso sui social è inoltre il noviziato di Azzurra. È tornata sul piccolo schermo anche una vecchia conoscenza della serie, Diana Del Bufalo, nei panni di Monica.

Trama degli episodi di questa sera

Per il quinto appuntamento con Che Dio ci aiuti 6 verranno trasmessi due nuovi episodi, i numeri 9 e 10.

Nel primo episodio, intitolato Etichette, lo zio di Penny si presenta in convento per adottarla bambina. Azzurra, ormai molto legata alla piccola, avrà non poco da ridire sulla questione, mossa dal sospetto che l’uomo non sia realmente amorevole come appare. Sarà suor Angela a portare Azzurra a considerare il fatto che potrebbe essere solo la paura di distaccarsi da Penny a spingerla a considerazioni tanto negative sullo zio della bambina. Monica decide di andare in analisi, ma un disguido fa pensare a Emiliano che si tratti di un appuntamento romantico e non di una seduta di psicoterapia come invece intendeva fare Monica. Erasmo, sentendosi ferito dalle dure parole di Ginevra, si riavvicina al giro di criminalità che sembrava essersi lasciato alle spalle tempo prima.