Sanremo 2021, protocollo di sicurezza: a breve l’annuncio del Cts

Sanremo 2021, e pubblico in platea. Sul protocollo di sicurezza il Comitato tecnico-scientifico decide domani

Tiene banco da alcune settimane la vicenda del festival di Sanremo 2021. L’edizione canora, che prenderà il via il 2 marzo e terminerà il 6, sarà ancora condotto da Amadeus. Il presentatore sarà affiancato con certezza dalla cantante Elodie e dell’attrice Matilde De Angelis, protagonista tra le altre cose della serie televisiva The Undoing. Restano in dubbio, invece, le presenze di Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Diletta Leotta, Matilde Gioli, Mariacarla Boscono, Giovanna Civitillo, la signora Amadeus, e Alice Campiello. Intanto tiene banco la vicenda del protocollo di sicurezza e della presenza di persone in platea. La Rai sta cercando già dei figuranti conviventi. La convivenza permetterebbe ai componenti delle coppie di sedersi vicino. E’ l’ipotesi in campo più accreditata che, tuttavia, necessita ancora del passaggio più importante e decisivo: deve arrivare la conferma dal Comitato Tecnico-scientifico, che ha il compito di decidere sul protocollo di sicurezza della tradizionale manifestazione canora.

Sanremo 2021, domani arriva il protocollo di sicurezza

Intanto Amadeus sembra addirittura pronto a lasciare la conduzione del festival se non fossero autorizzati i figuranti. Costoro, avranno il compito di stare in platea, opportunamente distanziati secondo il protocollo di sicurezza sanitaria, per rendere la platea presentabile e dare una parvenza di pubblico. La questione dei figuranti aveva sollevato polemiche anche dal mondo politico, per quanto riguarda i componenti della Vigilanza Rai: “Al Festival di Sanremo quest’anno rischia di andare in onda un clamoroso effetto ridicolo. Di certo il festival dei figuranti produrrà un danno enorme alla città di Sanremo e alla Liguria”, ha dichiarato Giorgio Mulè al Corriere della Sera qualche giorno fa.

Intanto la presenza dell’ospite del mondo dello sport, Zlatan Ibrahimovic, è in dubbio. La questione, in tal caso, è legata alla lite avvenuta in diretta televisiva sul terreno di gioco di San Siro tra lo svedese e l’interista Lukaku.

