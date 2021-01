Sanremo 2021, Amadeus pronto a farsi da parte: il motivo FOTO

Voci insistenti riferiscono dell’intenzione di Amadeus di lasciare l’incarico di presentatore del Festival di Sanremo 2021.

Una bufera improvvisa si abbatte su Sanremo 2021, con il conduttore Amadeus che minaccia di dimettersi dal ruolo di presentatore e di direttore artistico. Il tutto quando mancano appena 5 settimane dal via di questa edizione, posticipata al mese di marzo e che non si svolgerà nella solita cornice temporale posta nella prima decade di febbraio. Dopo l’annuncio dato dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, riguardo ad una chiusura totale del Teatro Ariston, lo stesso Amadeus non avrebbe preso bene questa scelta.

Si era parlato della possibilità di potere accogliere il pubblico, cosa poi seguita da un netto no dettato da motivi di sicurezza. E la stessa cosa ha riguardato la possibile presenza di figuranti. Se cinema, teatri e simili sono chiusi da mesi, a questa decisione non potrà sottrarsi neppure l’Ariston, casa storica del Festival. Fatto sta che ora la posizione di Amadeus sarebbe in bilico. Lui non ha mai fatto mistero di volere Sanremo 2021 con il pubblico, reale o pagato che sia. Difatti la Rai era alla ricerca dei già citati figuranti, dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, non si era espresso in maniera contraria a questa ipotesi.

Sanremo 2021, Amadeus vorrebbe un Festival con il pubblico

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021

Ma da Franceschini giunge ora una netta chiusura. Ed alle parole di quest’ultimo giunge una reazione di fastidio da parte di Lucio Presta, manager di Amadeus. L’agente, sul suo profilo Twitter, scrive: “Governo caduto, ristori non approvati, recovery in alto mare, mancanza di vaccini, economia a pezzi e vedo ministri importanti, giornalisti importanti, parlare solo di Sanremo e figuranti. Ora capisco perché un grande Paese come il Ns é a rotoli. #Inadeguati”.

Tuttavia si confida nella professionalità e nel senso di responsabilità di Amadeus, che, qualora dovesse farsi da parte, metterebbe in enorme difficoltà la Rai e non solo. Difatti ci sono dei contratti firmati e degli accordi presi, tali da rendere nel caso la cancellazione di Sanremo 2021 alla stregua di un disastro. E le parti in causa faranno di tutto per evitare un simile scenario.