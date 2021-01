Sabrina Salerno senza freni, l’invito ai suoi fan: “Zoomate” – FOTO

La cantante Sabrina Salerno senza freni su Instagram, l’invito ai suoi fan nell’ultima foto sui social network: “Zoomate”.

Ha oltre 750mila follower su Instagram e il suo profilo regala sempre sorprese: a 53 anni quasi compiuti – il suo compleanno cade il 15 marzo – Sabrina Salerno è tornata a essere una star amatissima, come accadeva a cavallo tra anni Ottanta e Novanta. Ogni suo post è infatti inondato di like e commenti da parte dei follower.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sabrina Salerno è felicemente sposata da molti anni con Enrico Monti. La coppia ha un figlio, del quale la sua mamma ha dovuto tutelare la privacy, tirando fuori le unghie e spiegando di essere pronta a denunciare. Sui social network, le sue foto sono intanto apprezzatissime.

“Zoomate”, la provocazione di Sabrina Salerno

Proprio come l’ultimo scatto, pubblicato pochi minuti fa e che ha già fatto il giro del web. La bella cantante e showgirl, infatti, non smette mai di provocare i suoi fan e lo fa un’altra volta nel pomeriggio di oggi. Così, dopo i provocatori “Lo so che state zoomando!” che i suoi follower si scambiano per scherzare, è lei stessa a lanciare l’invito a zoomare. Ovviamente, in un punto del corpo diverso rispetto a quello a cui alludono i suoi ammiratori.

Sottolinea infatti nel suo post quotidiano la bellissima Sabrina Salerno: “Ohhhh … oggi Photoshop non funziona !!! Come faccio a cancellare il segno sul naso???!!! Zoomate… zoomate…”. Segue risata “di circostanza”, che viene rilanciata dai suoi follower. In tanti ironizzano sulle sue parole, che sono volutamente provocatorie e qualcuno sottolinea appunto di star zoomando altrove.