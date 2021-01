Oroscopo del giorno, venerdì 29 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo oramai ad un passo dal weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 29 Gennaio 2021.

Gennaio sta per lasciare il posto a Febbraio, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e fidarsi del proprio istinto? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 29 Gennaio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 25 al 31 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Venerdì 29 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Petali rosa per voi durante la giornata di oggi. L’amore è finalmente alle porte ed è necessario che non vi lasciate sfuggire nessuna opportunità. Cercate di accantonare la timidezza e di lasciarvi andare, non ve ne pentirete.

Toro. Non è il momento giusto per muovere passi avanti in amore. Il consiglio migliore è quello di prendersi un po’ di tempo e riflettere bene sul da farsi. Non premete troppo sull’acceleratore e optato per una buona dose di pazienza.

Gemelli. È in arrivo un weekend carico di emozioni e di sorprese. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno a risolvere brillantemente tutte le situazioni più difficili. Via libera in amore, levate il freno a mano e buttatevi!

Cancro. Qualche tensione potrebbe ingrigire il vostro cielo durante la giornata di oggi. La spalla di un buon amico sarà indubbiamente la soluzione giusta, e vi aiuterà a non cedere alle ansie ed al malumore.

Leggi anche->Cielo del mese di gennaio 2021: l’anno inizia con le stelle cadenti

Leone. Le tensioni stanno iniziando ad allontanarsi, lasciando finalmente posto ad un po’ di armonia. Le vostre batterie sono scariche, ma non è ancora il momento adatto per riposare. Rimboccatevi le maniche e stringete i denti, luminose soddisfazioni sono in arrivo.

Vergine. Luna e Marte oggi saranno completamente dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata estremamente positiva. Via libera sia sul lavoro che in amore, dunque non ponetevi alcun limite e buttatevi a capofitto sopra nuove esperienze!

Bilancia. La giornata di oggi potrebbe risultare ai vostri occhi un po’ piatta. Rimuginare sul passato non vi porterà a niente, perciò cercate di tenere il più lontano possibile i brutti ricordi. Volgere gli occhi al futuro è senza dubbio la soluzione migliore.

Scorpione. La Luna in opposizione non è un buon segno durante la giornata di oggi. Tensione e nervosismo potrebbero mettervi di malumore, ma non temete, è in arrivo un weekend decisamente luminoso ed armonioso.

Leggi anche->NASA, stagista scopre un nuovo pianeta dopo solo 3 giorni di tirocinio

Sagittario. Oggi la Luna sarà totalmente dalla vostra parte. La giornata si rivelerà particolarmente fortunata, perciò approfittatene per risolvere tutte le situazioni più spinose. Abbiate un po’ di fiducia nel caso, non ve ne pentirete!

Capricorno. È arrivato per voi il momento di gettarvi a capofitto sull’amore e sul romanticismo. Finalmente siete pronti ad abbracciare nuove esperienze, dunque non tiratevi indietro e fidatevi ciecamente del vostro istinto, non sbaglierete.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente positiva. Tensioni e nervosismo potrebbero infatti appesantire il vostro cielo. Cercate di ritagliare un po’ di tempo da trascorrere in solitudine, così da poter riflettere e recuperare il buonumore.

Pesci. Durante le prossime ore avrete Luna opposta e Venere positiva. La giornata non sarà dunque adatta ai cambiamenti, ma ottima per l’amore e i sentimenti. Procedere lentamente e allontanare l’impulsività è senza dubbio il consiglio migliore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.