Chi è Ornella Zocco, l’influencer accusata di istigazione al suicidio su Tik Tok

Ornella Zocco è un’influencer che ha spopolato sul popolare social TikTok grazie ai suoi balletti divertenti e alle frasi tormentone.

Ornella Zocco è una donna nata e cresciuta a Catania, sposata e con tre bambine. La sua avventura sul popolare social TikTok è nata dopo una brutta malattia che l’ha costretta per un periodo alla sedia a rotelle e a lasciare il lavoro.

La svolta su TikTok per Ornella Zocco è arrivata con un video in cui ha imitato il movimento particolare di un aereo. La catanese, nella sua imitazione, ha accompagnato i movimenti dalla frese “Bello è come me pazzerello“, che è diventata subito virale. Oggi è una vera e propria influencer con quasi un milione di followers. Recentemente la sua frase tormentone è diventata una canzone, pubblicata con la giovane cantante neomelodica napoletana Benny G. Il video del brano “Bello pazzerello”, però, ha suscitato diverse critiche.

LEGGI ANCHE -> TikTok, influencer 48enne siciliana denunciata per istigazione al suicidio

LEGGI ANCHE -> Baby star di TikTok uccisa alla festa di compleanno dell’amichetto

Ornella Zocco, l’accusa di istigazione al suicidio

I partecipanti del video di “Bello pazzerello” erano tutti senza mascherina e questo non è piaciuto affatto né ai followers di Ornella Zocco, né tantomeno ai suoi haters che hanno segnalato il suo profilo. La donna ha subito il sequestro da parte della Polizia di tutte le apparecchiature per le trasmissioni, ordinato dalla Procura di Firenze, la quale ritiene che la donna condivida contenuti su TikTok che istighino al suicidio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Ornella Zocco ha fatto sapere tramite il suo legale che si appellerà al Tribunale del Riesame per capire quali dei contenuti che ha condiviso avrebbero violato le norme, in quanto si ritiene del tutto estranea alle accuse. A causa del sequestro, la donna non ha più potuto effettuare l’accesso ai suoi profili, ma potrebbe scegliere di aprire un nuovo account, in quanto non è stata definita alcuna restrizione in merito.