Operation Finale, chi è l’attore Oscar Isaac: età, foto, carriera, vita privata

In Operation Finale Oscar Isaac è l’agente del Mossad incaricato di prendere Adolf Eichmann. Ecco tutto quel che c’è da sapere sull’attore.

Oscar Isaac è un noto attore guatemalteco naturalizzato statunitense che per la sua interpretazione in A proposito di Davis (2013) ha ricevuto nomination ai Golden Globe e nel 2016 ha vinto il Golden Globe come miglior attore per Show Me a Hero. Stasera lo vedremo su Rai 3 nei panni dell’agente del Mossad incaricato di prendere Adolf Eichmann in Operation Finale. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Oscar Isaac

Oscar Isaac, all’anagrafe Óscar Isaac Hernández Estrada, è nato a Città del Guatemala il 9 marzo 1979, figlio di Óscar Gonzalo Hernández Cano, pneumologo cubano di origine in parte ebraica, e di María Eugenia Estrada Nicolle, casalinga guatemalteca di origine francese. Sua sorella è la scienziata esperta di cambiamenti climatici Nicole Hernandez-Hammer. Da bambino, a soli cinque mesi, emigrò con i genitori negli Stati Uniti, stabilendosi a Miami (Florida), dove entrò nel gruppo punk rock Blinking Underdogs in qualità di cantante e chitarrista, per poi diplomarsi nel 2005 alla Juilliard School.

Dopo vari ruoli secondari, nel 2006 Oscar Isaac ha ottenuto il ruolo di Giuseppe in Nativity, film ispirato alla vita di Gesù, e l’anno seguente ha recitato nel drammatico Davanti agli occhi accanto a Uma Thurman. Nel 2008 Steven Soderbergh l’ha scelto per un piccolo ruolo nella prima parte del film dedicato a Che Guevara Che – L’argentino. E nello stesso anno Ridley Scott l’ha diretto in Nessuna verità, al fianco di Russell Crowe e Leonardo DiCaprio.

Nel 2009 Oscar Isaac ha vinto un Australian Film Institute Awards come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del politico est-timorese José Ramos-Horta nel film Balibo, e ha recitato al fianco di Rachel Weisz e Max Minghella in Agora, film di Alejandro Amenábar nei panni di Oreste, allievo della filosofa Ipazia e futuro prefetto di Alessandria d’Egitto. Nel 2010 è stato nuovamente diretto da Ridley Scott nel film ispirato alle gesta di Robin Hood, nel ruolo del Principe Giovanni.

Tra gli altri film che hanno visto la partecipazione di Oscar Isaac: nel 2011 Sucker Punch, W.E. – Edward e Wallis e Drive, nel 2012 The Bourne Legacy, nel 2013 A proposito di Davis, nel 2014 1981: Indagine a New York e I due volti di gennaio, nel 2015 Show Me a Hero e Star Wars: Il risveglio della Forza, nel 2016 X-Men – Apocalisse. Nel 2017, dopo essere diventato padre di Eugene, avuto dalla regista danese Elvira Lind, sua compagna dal 2012 che ha sposato nel 2017, Oscar Isaac è stato protagonista di The Promise, seguito da Suburbicon e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Nel 2018 Oscar Isaac ha interpretato il marito di Natalie Portman nell’adattamento cinematografico Annientamento scritto e diretto da Alex Garland ed è stato protagonista della pellicola La vita in un attimo, scritta e diretta da Dan Fogelman, e di Operation Finale accanto a Ben Kingsley.

