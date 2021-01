I social e Matteo Salvini: i like dell’ex ministro a Selvaggia Roma diventano un caso, in molti si chiedono perché lo faccia.

Felicemente e ufficialmente fidanzato con Francesca Verdini, il leader della Lega, Matteo Salvini, continua a far parlare di sé in queste ore per un aspetto particolare della sua vita privata. Stanno infatti facendo discutere quelli che in gergo vengono definiti “like tattici” all’influencer Selvaggia Roma.

Da parte dei diretti interessati, nessun commento al riguardo e verosimilmente c’è da ritenere che tra i due non ci sia assolutamente nulla di compromettente o da tenere da nascosto. Ma all’occhio lungo del popolo dei social un dettaglio del genere non poteva sfuggire, per provare anche a ricamarci sopra.

Perché Matteo Salvini mette like a Selvaggia Roma

Così, ecco emergere ipotesi e supposizioni su diversi profili circa il comportamento di Matteo Salvini e i suoi like all’influencer, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip. Non ci sarebbe in realtà nulla di male: la nota influencer è seguita sul suo profilo da un milione di follower e ogni suo scatto viene di solito apprezzato da decine di migliaia di utenti. Uno dei post a cui ha messo like Salvini, ad esempio, ha oltre 40mila “cuoricini”.

Ma come sempre, quando un personaggio pubblico compie un gesto sui social, questo viene passato sotto la lente di ingrandimento e tutti ora vogliono sapere se dietro il comportamento di Matteo Salvini ci siano altri interessi. Insomma, dal nulla può nascere il ‘pettegolezzo’ e tra le altre cose questo va a colpire la stessa relazione dell’ex ministro con Francesca Verdini. Siamo sicuri che a lei un comportamento del genere non possa dare fastidio?