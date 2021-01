Lutto nel mondo della Formula 1: è morto Adrian Campos

Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa improvvisa di Adrian Campos ex pilota e storico dirigente che ha scoperto Fernando Alonso.

Si è spento nelle scorse ore Adrian Campos, ex pilota spagnolo che ha militato in formula2 e formula 3 ed importante team manager di Formula 1 che ha portato al successo tra gli altri Fernando Alonso. Secondo quanto riportato dai media britannici, il dirigente di F1 è morto a causa di una improvvisa malattia coronarica. Nel comunicato che informa sulla sua morte si legge: “Il suo cuore ha smesso di battere, ma la sua memoria è ciò che ci indurrà a combattere per portare avanti la sua eredità”.

La tragica notizia della morte di Adrian Campos è stata commentata poco dopo l’annuncio ufficiale da un portavoce della Formula 1 che ha voluto ricordare l’importanza della sua figura nel mondo del motorsport: “Siamo molto tristi nell’apprendere della morte di Adrian Campos. Come pilota prima e come fondatore e presidente della Campos Racing poi, Adrian ha lasciato un incredibile eredità nel motorsport. Mandiamo le nostre più sentite condoglianze a parenti, amici e a tutta la Campos Racing”.

Chi era Adrian Campos

Adrian è stato un pilota automobilistico di grande talento che ha gareggiato sia nella Formula 2000 che nelle Formula 3000 ottenendo importanti risultati. Proprio il talento dimostrato nelle serie minori ha suscitato l’interesse della Minardi che nel 1987 lo ha ingaggiato per correre con la sua monoposto in Formula 1. In totale Campos corre 17 gran premi tra l’87 e l’88, ma non riesce mai ad andare a punti.

La sua passione per i motori non si spegne nemmeno dopo il ritiro agonistico. L’ex pilota decide di fondare la Campos Racing, un’accademia per giovani piloti iberici e di altre nazioni da svezzare e mandare in Formula 1. Il frutto più illustre di questa accademia per il momento è senza dubbio Fernando Alonso. Proprio Campos ha scommesso per primo sul suo talento ed è stato ripagato abbondantemente quando il conterraneo ha conquistato due titoli mondiali di fila.

