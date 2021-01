La Luna del Lupo è la prima Luna piena di gennaio e del 2021. Cosa bisogna sapere.

Stasera occhi al cielo per ammirare la Luna piena di gennaio, nel limpido e freddo cielo d’inverno, tempo permettendo. Il plenilunio di questo mese si verificherà esattamente alle 20.16, nel buio del cielo serale.

La prima Luna piena dell’anno è chiamata curiosamente la Luna del lupo. Nome che non ha nulla di scientifico ma è legato alla tradizione popolare. Quella di questa sera, infatti, sarà la prima Luna piena del 2021 dopo quella del 30 dicembre discorso. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La Luna del Lupo: prima Luna piena del 2021

Il nome Luna del lupo viene dalla tradizione nordamericana e fa riferimento al lupo grigio (che vive anche in Europa). Si tratta di uno di quei nomi, come Luna di fragola, del mais eccetera, che sono legati alle caratteristiche di una determinata stagione, ai frutti della natura e al ciclo dell’agricoltura. Nomi poetici che i nativi americani davano ai fenomeni naturali e astronomici e che i coloni hanno fatto propri.

La prima Luna piena dell’anno, che si manifesta naturalmente a gennaio, è chiamata Luna del lupo perché legata al comportamento dei lupi durante la stagione invernale. In questo periodo, infatti, il freddo e la scarsità di cibo fanno si che i lupi tendano ad avvicinarsi ai centri abitati in cerca di qualcosa da mangiare. Inoltre, ed è questa la rappresentazione più suggestiva, nel mese di gennaio inizia la stagione degli amori, i lupi tendono a ululare di più durante la notte, per segnare il loro territorio e allontanare i rivali. L’ululato del lupo alla Luna, anche se in realtà è solo rivolto al cielo per far arrivare il suono più lontano, è un’immagine simbolica molto forte e tipica della tradizione popolare che associa il lupo alla Luna piena.

I sioux chiamavano la prima Luna piena dell’anno con l’espressione “la Luna in cui i lupi corrono insieme“. Un’immagine suggestiva del comportamento di questi animali, spesso associata anche a quella della neve di questo periodo.

Il nome Luna del lupo, comunque, ha diverse sfumature. Alle volte indica la prima Luna piena del cielo invernale, dopo il solstizio d’inverno, che tuttavia non capita sempre a gennaio. L’ultima Luna piena del 2020, infatti, è stata il 30 dicembre, dunque dopo il solstizio. Altre volte, con Luna del lupo si indica tutto il periodo che va dalla prima alla seconda Luna piena d’inverno. Come sempre, quando si tratta di questi nomi legati alla tradizione popolare esistono diverse varianti.

Come accade anche nelle altre stagioni, la prima Luna piena di gennaio è chiamata anche con altri nomi, come Luna dei ghiacci o Luna del grande inverno. Ognuno può scegliere il nome che preferisce, che è soltanto simbolico e poetico. Non cambia, infatti, l’aspetto nel cielo del nostro satellite naturale. Tutti con gli occhi al cielo stasera!