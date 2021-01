La Lombardia è ancora zona arancione, la polemica di Sala

La Lombardia è in zona arancione e può riaprire gli esercizi commerciali. Il sindaco di Milano si scaglia contro la regione

La Lombardia è in zona fino al 5 di febbraio. Tra una settimana, quindi, se i dati lo diranno, la regione lombarda potrà passare in zona gialla. La regione è stata erroneamente zona rossa dal 17 al 24 di gennaio. Errore causato da dati errati comunicati dall’ente territoriale a Roma. C’è stato un forte scambio di accuse, uno scaricabarile che non è piaciuto nemmeno al sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala: “Abbiamo sbagliato, qualcosa avremo sbagliato. Io non capisco questa difesa a oltranza della Lombardia e questa idea di dire non abbiamo sbagliato niente. E’ capitato anche a me di dire che ho sbagliato e credo che i cittadini – ha affermato il sindaco – quando ammetti che hai sbagliato sapendo che sei sotto pressione dalla mattina alla sera lo possono comprendere. Quindi francamente non lo capisco”.

Lombardia zona arancione, Sala solleva la polemica con la Regione

Il riferimento del sindaco è alla difesa ad oltranza delle istituzioni della regione lombarda che hanno scaricato su Roma le responsabilità proprie. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non condivide questo approccio. Il tutto sembra passare sul piano politico, delle fazioni anche quando si parla di dati, di numeri. Sala fa riferimento anche ad altri errori, come quello dello slogan dello scorso marzo, quando ancora non era chiara la forza del Covid-19: “Milano non si ferma”.

Un monito a non abbassare le serrande dinanzi al virus, chiusure che, invece, nella prima fase sono state determinanti. Intanto, oltre alla Lombardia, dovrebbero restare in arancione Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Calabria. Il Veneto potrebbe passare alla zona gialla, ma non ci sono ancora certezze.

