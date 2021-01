La vita in diretta, al posto di Alberto Matano arriva Francesco Giorgino

La vita in diretta lascia gli affezionati spettatori senza parole dopo il cambio di questi giorni. Al posto di Alberto Matano infatti è apparso nel pomeriggio di RaiUno Francesco Giorgino.

“La vita in diretta” è un programma iniziato nel 1991 focalizzato sull’attualità: nel salotto televisivo condotto da Alberto Matano si approfondiscono le ultime notizie con l’aiuto e le opinioni sia di personaggi famosi che di persone comuni (ma con storie importanti da raccontare). Per via del delicato periodo che l’Italia sta vivendo, in particolare per la crisi del Governo, la Rai aveva già deciso di accorciare la messa in onda de “La vita in diretta” così da poter ritagliare più spazio per le dirette degli interventi di Giuseppe Conte.

Dalle puntate più corte allo stop totale

Inizialmente, quindi, si trattava solamente di accorciare il programma così da dare più spazio alle notizie circa la crisi del Governo. Il conduttore Alberto Matano aveva tristemente fatto sapere sui suoi profili social del cambio, sperando di tornare alla normalità il più presto possibile: purtroppo la Rai ha sì cambiato idea riguardo a “La vita in diretta”, ma in peggio.

Ad essere onesti, tutta la programmazione di Rai Uno ha subito delle importanti modifiche: tanti sono i programmi che hanno dovuto accorciare la durata delle puntate per dare più spazio alle notizie circa l’attuale situazione politica (fatta eccezione per “L’Eredità”: il programma condotto da Insinna a quanto pare rimarrà inalterato). “La vita in diretta”, però, ha sofferto più di tutti: il programma è stato cancellato temporaneamente e sostituito con le edizioni speciali del TG1 condotte da Francesco Giorgino.

Anche se solo temporanea (il programma tornerà in onda lunedì 1 febbraio), l’assenza de “La vita in diretta” si è fatta sentire: Rai Uno, fino ad ora tra le prime reti, ha subito un deciso calo di ascolti nei pomeriggi in cui Matano non si è visto. Come risultato della cancellazione, il programma concorrente “Pomeriggio Cinque” con Barbara D’Urso è rimasto senza competitori, superando i 2 milioni di ascolti.