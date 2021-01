La pupa e il secchione, chi è Giulia Orazi: età, foto e carriera

La pupa e il secchione ha già conquistato tutti. Tra i concorrenti c’è anche Giulia Orazi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La nuova stagione de “La pupa e il secchio e viceversa” è iniziata da pochissimo, ma ha già fatto breccia nei telespettatori. Le otto coppie si sfideranno per raggiungere il titolo e vincere.

Tra i nomi dei concorrenti c’è anche quello di Giulia Orazi. Scopriamo di più su di lei e sulle curiosità che la riguardano.

La pupa e il secchione, chi è Giulia Orazi

La Orazi ha 27 anni ed è originaria di Perugia. E’ una delle tre “secchione” ed è in coppia con Gianluca Tornese. Di lei sappiamo che è nata a Città di Castello nel 1993. Il suo segno zodiacale è il Cancro e fin da piccola è sempre stata appassionata dello studio e degli animali.

Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta alla facoltà di Veterinaria a Perugia, dove si laurea a 24 anni. Si trasferisce in Irlanda per uno stage a seguito del quale rientra in Italia per continuare gli studi. Ad oggi è specializzanda in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche.

La sua carriera conta anche la partecipazione alla Former Borsa Lavoro TIE – Talenti Incontrano Eccellenze presso l’Envap. Per quanto riguarda la sua vita privata, la donna è decisamente riservata. Il suo profilo Instagram è privato. La dottoressa ha dimostrato da subito grande carattere e ha già discusso con il compagno Gianluca. Lei vorrebbe fare bella figura, ma il suo partner non si dimostrerebbe volenteroso nello studio.

Di lei sappiamo anche che è una grande appassionata di letteratura e Storia. Sicuramente nelle prossime puntata saprà stupirci ancora di più.