La pupa e il secchione, anticipazioni e novità della puntata del 28 gennaio

Nuova puntata questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, con “La Pupa e il Secchione” in onda su Italia Uno: ecco le anticipazioni

Torna questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, l’appuntamento su Italia Uno con “La Pupa e il Secchione” condotto da Andrea Pucci in collaborazione con Francesca Cipriani. Ci sono state diverse prove durante la settimana, come la sfida di ballo. I concorrenti hanno ascoltato gli insegnamenti della maestra Natalia Titova, che è stata ospite in Villa. Inoltre, Diego Dalla Palma è il protagonista de “Lo spot del profumo“: ogni coppia dovrà scrivere una sceneggiatura e mettere in scena la pubblicità proprio di un profumo.

La pupa e il secchione, le novità finali

Successivamente ci sarà “Una mente elastica”, ossia una prova in cui dovranno confrontarsi sulla geografia, mentre ci sarà anche la sfida “Il coraggio di riconoscerti”, con le Pupe e i Secchioni che dovranno riconoscere i loro compagni al buio: ci sarà l’interrogatorio Professor Diego Verdegiglio. Ci sarà ancora una prova come il “Syntony test” si parlerà di temi delicati come l’identità di genere e le discriminazioni. Infine, la prova del “Bagno di cultura”, avrà come protagonisti Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abbate.