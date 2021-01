Perché la Lombardia potrebbe diventare zona gialla questo weekend

By

Durante questa pandemia la Lombardia è stata prevalentemente zona rossa. Dopo la settimana da arancione, il colore potrebbe cambiare ancora.

Da mesi siamo ormai abituati a ragionare “per colore”: prima che arrivi il weekend preghiamo che la regione in cui abitiamo diventi gialla (così da avere più libertà e meno contagiati) e temiamo la zona rossa. Dopo il periodo natalizio, che aveva visto qualche libertà in più così da permettere agli italiani di passare le feste più sereni, la preoccupazione del colore è tornata.

Un grande cambiamento per la rossa Lombardia

La Lombardia sembrava essere diventata la regione eternamente rossa: da domenica, però, potrebbe diventare gialla. I lombardi sembravano, infatti, particolarmente stanchi della loro condizione: non a caso proprio a Milano il movimento #IoApro (secondo cui alcuni ristoratori, in protesta contro il Dpcm, hanno aperto comunque nonostante il divieto) ha riscosso particolare successo. Il passaggio da rossa ad arancione dell’ultima settimana non aveva quindi soddisfatto nessuno.

Leggi anche -> La Lombardia è ancora zona arancione, la polemica di Sala

“La mancanza di rispetto nei confronti dei lombardi è andata oltre il consentito”, ha detto proprio qualche giorno fa il governatore Fontana. Già in zona arancione, la Lombardia potrebbe diventare gialla subito dopo il weekend: la decisione, però, non è ancora certa. Domani 29 gennaio uscirà il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità: a seconda dell’indice Rt indicato sul documento verranno decise le sorti della regione e dei suoi abitanti.

Leggi anche -> Lombardia zona arancione: cosa si può fare e cosa è vietato

Tuttavia, il periodo da zona arancione per la Lombardia avrebbe dovuto terminare il 5 febbraio (siccome il Dpcm prevede che, prima di cambiare, una regione debba rimanere con lo stesso colore per almeno due settimane). Secondo questa regola la zona gialla dovrebbe arrivare il 7 febbraio, ma i lombardi sperano in un’eccezione.