Justine Mattera risponde agli hater: “Non sanno nulla della mia vita”

La showgirl americana Justine Mattera, nel mirino delle critiche per via degli scatti sensuali su Instagram, risponde duramente agli hater.

Il pubblico italiano conosce ormai da 30 anni Justine Mattera, ma di recente l’attrice e ballerina americana ha ottenuto un incremento di popolarità e visibilità grazie al profilo Instagram. Il motivo di tale interesse è legato alla tipologia di pubblicazioni che l’americana è solita mettere sul profilo: Justine pubblica spesso foto di nudo artistico in cui mostra la perfezione scultorea del suo corpo.

Una perfezione che lascia strabiliati i fan anche e soprattutto perché Justine si avvicina alla soglia dei 50 anni. Il suo fisico, sebbene in parte lo debba alla genetica, è frutto di intensi allenamenti sportivi. C’è chi apprezza questa condivisione sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista illustrativo, poiché comprende che è il risultato di allenamenti costanti e dimostrazione di come lo sport possa fare bene sia alla salute che all’estetica dei corpi.

Justine Mattera risponde agli hater: “Non conoscono nulla della mia vita”

Sono in molti, però, coloro i quali non apprezzano più di tanto questa sovraesposizione del corpo e la criticano aspramente. Proprio dell’astio che le viene riversato quotidianamente ha parlato la showgirl americana con il settimanale Nuovo: “Purtroppo a puntare il dito contro di me sono spesso le donne. Spero sempre nella solidarietà femminile, ma purtroppo non è così”. Justine spiega successivamente cosa le rimproverano: “Mi attaccano dicendomi se non mi vergogno alla mia età e dicendomi che sarebbe meglio se andassi in pensione”.

Attacchi che le fanno male, anche perché il suo intento è proprio rivolto alle donne: “Lo faccio perché vorrei trasmettere il messaggio che noi donne possiamo essere attraenti e sensuali a qualsiasi età”. Quindi spiega qual è il suo desiderio: “Mi piacerebbe essere una fonte d’ispirazione per tutte le donne: con il mio esempio vorrei esortarle ad avvicinarsi allo sport”. A chi infine le dice che trova il tempo per lo sport solo perché non ha nulla da fare nella vita risponde: “Mi chiedo cosa ne sappiano della mia vita. Mi alzo alle sei di mattina per preparare la colazione e accompagnare i miei figli a scuola, li seguo nelle loro attività e continuo a lavorare perché non vivo certo di rendita”.

